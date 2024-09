Zé Neto sofre acidente de quadriciclo e bate a cabeça

Zé Neto sofreu um acidente no rancho de Cristiano, sua dupla, em Fronteira, cidade do interior de Minas Gerais. O cantor sertanejo caiu e bateu a cabeça enquanto andava de quadriciclo e precisou levar pontos. Felizmente, está se recuperando bem no hospital.

Na manhã deste domingo, dia 29, Natália Toscano surgiu nas redes sociais para dar atualizações do marido. A influenciadora explicou que o artista precisou ser levado a um hospital em outra cidade, onde foi atendido para tratar o corte.

- Aproveitando, vim dar notícias, gente. Vi que na internet está pipocando. Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para Rio Preto.

Em seguida, tranquilizou os seguidores ao contar que Zé Neto está bem e mostrou o cantor deitado na cama de hospital com a cabeça enfaixada.

- Graças a Deus, não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem. Resumidamente, para tranquilizar, foi um acidente de percurso. É normal, acontece. Só foi um susto mesmo.