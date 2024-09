MC Ryan se pronuncia sobre agressão contra mãe de sua filha: - Nada nunca vai justificar meus erros

Na madrugada deste domingo, dia 29, MC Ryan compartilhou um vídeo nas redes sociais se pronunciando publicamente pela primeira vez sobre a polêmica de agressão contra a mãe de sua filha.

No Instagram, o funkeiro começou dizendo estar arrependido de suas atitudes e pediu perdão à Giovanna Roque e Zoe, de nove meses de vida.

- Queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, ao meu relacionamento. Dei brecha para acontecerem coisas que fugiam do meu controle e do controle da minha companheira. Eu tô arrependido, eu tô triste.

Em seguida, afirmou entender que não há justificativa para seus erros:

- De um dia pro outro minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano, eu também erro. Nada nunca vai justificar meus erros, entendem? Eu era um moleque que dava muito valor às coisas fúteis da vida, que eram amigos que não queriam meu bem. Amigos que eram talvez de estar vivendo um momento legal que eu estava proporcionando, amigos que não me davam conselhos bons. Errei e estou muito arrependido. Eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má.

MC Ryan diz que segue com Giovanna e que ficou longe das redes para conseguir processar toda a situação. Eu e minha esposa ainda estamos juntos, ela mora comigo.

- Eu e minha esposa ainda estamos juntos, ela mora comigo. Estou com a minha família, com a minha filha. Fiquei esses dois dias longes da internet porque só conseguia chorar, estava processando tudo na minha mente. Sei que vai ter muita gente que não vai entender, que não vai querer me ouvir. Eu entendo, porque o que eu fiz, o que aconteceu é inadmissível. A única coisa que eu peço para quem for me julgar é que entenda que sou um ser humano, que sou falho, que errei e que isso vai me fazer dar muito mais valor às coisas da vida que realmente importam, que é a minha família, a minha mulher, a minha filha.

O famoso alega que uma pessoa mal-intencionada tem o vigiado há cerca de cinco a oito meses e possui diversas gravações suas em momento íntimos. Sem mencionar nomes, declarou:

- Estava sendo filmado, estava com câmera dentro da minha casa, estava sendo vigiado todo esse tempo. Essa pessoa tem vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida e da minha família. Não vamos falar desse caso agora, mas futuramente talvez essa pessoa tente me envergonhar vazando alguma foto minha íntima, porque estava me acompanhando durante meses na minha casa.

Ryan finalizou dizendo que vai se empenhar em ser uma pessoa melhor:

- O fato que não muda é que não aconteceu. Há cinco meses, eu e a Giovanna tivemos a briga mais feia que já tivemos no nosso relacionamento. Por conta de erros meus, eu fui um moleque, e fui um cara sem noção. Que essa tempestade sirva de aprendizado, não só pra mim, mas pra quem me acompanha e tá passando por momentos como o meu e da minha esposa. [...] Eu errei e daqui pra frente vou ser uma pessoa melhor.