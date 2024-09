Martín vence a caótica etapa da Indonésia de MotoGP; corrida tem nove abandonos e Bagnaia em 3º

Jorge Martín superou o erro cometido na sprint, quando caiu na primeira volta, ao vencer, neste domingo, a etapa da Indonésia de MotoGP. O espanhol largou bem e sustentou a primeira posição até a bandeirada final, em uma corrida caótica, com nove abandonos. Pedro Acosta e Francesco Bagnaia completaram o pódio.

"Estou contente pelo que significa este resultado, mais do que a vitória em si. Me vinguei de Mandalika. Depois da queda da temporada passada e do incidente de ontem (sábado), foi uma corrida difícil, mas o importante é aprender. Ontem fui muito otimista. Hoje (domingo) andei com mais calma, principalmente nas três primeiras voltas. Quer dizer, tento sempre ser calmo. Tentei ser a minha melhor versão, é importante fazer as mesmas coisas. Não tentei mudar ou forçar, nem poupar. No fim, deu tudo certo", disse Martín.

O espanhol quebrou um jejum de vitórias que vinha desde a etapa da França, em maio, e ampliou a vantagem para Bagnaia no Mundial de Pilotos para 21 pontos (366 a 345). Enea Bastianini é o terceiro, com 291, seguido por Marc Márquez, com 288.

Neste domingo, Martín teve uma vitória tranquila, apesar de ser pressionado por Pedro Acosta em alguns momentos da corrida, nada que ameaçasse a sua liderança. Já Bagnaia largou mal e precisou escalar o pelotão para conseguir um lugar no pódio e não ver a diferença para o espanhol aumentar ainda mais no campeonato.

A primeira volta da corrida foi emocionante com um acidente envolvendo quatro pilotos: Jack Miller, Alex Márquez, Aleix Espargaro e Luca Marini, todos foram obrigados a abandonar a prova, que contou também com a moto de Marc Márquez pegando fogo e com a queda de Enea Bastianini, que havia marcada a volta mais rápida do circuito e estava em terceiro lugar, antes de ir para o chão.

No total, foram nove abandonos. Também não completaram a prova: Augusto Fernández e Joan Mir e Fabio Di Giannantonio. Já o top-10 foi formado por Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Johann Zarco e Raúl Fernández, além dos pilotos que foram ao pódio.

A etapa da Indonésia ainda contou com o desfalque de Miguel Oliveira, que sofreu uma forte queda no 1º treino livre e chegou a ser levado ao hospital para mais exames. Ele teve fraturas no punho e chegou a bater a cabeça com força no asfalto.

A MotoGP volta no próximo fim de semana para a etapa do Japão, em Motegi, a 16ª da temporada.

Confira o resultados da corrida da etapa da Indonésia de MotoGP:

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 41min04s389

2.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 1s404

3.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 5s595

4.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 6s507

5.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 6s772

6.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 11s330

7.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 13s203

8º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s862

9.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 15s151

10.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 21s079

11.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 27s696

12.º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 33s633

Não completaram: Enea Batistini (Ducati), Marc Marquez (ESP/Ducati), Augusto Fernández (ESP/Tech3), Joan Mir (ESP/Repsol Honda), Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), Jack Miller (AUS/KTM) e Luca Marini (ITA/VR46)