Rihanna mostra vídeo divertido do filho mais velho e brinca: Ser mãe de menino é um esporte olímpico

Rihanna é mais discreta em relação à vida pessoa e sempre que compartilha registros da família os seguidores morrem de amores. Desta vez, a cantora exibiu um vídeo divertido do filho mais velho fugindo do cercadinho com direito à trilha sonora de filme.

RZA, de dois anos de idade, usa todo o seu esforço e empenho para tentar escapar com habilidade. Após conseguir sair do cercadinho, pega o que parecia ser um brinquedo no chão. Para acompanhar o vídeo, a cantora escolheu uma das músicas de Missão Impossível.

Na legenda do post, a artista brincou:

Ser mãe de menino é um esporte olímpico.

Rihanna também é mãe de Riot, de um ano de vida. Os meninos são fruto do relacionamento de Rihanna com A$AP Rocky.