Estação Prefeito Saladino, em Santo André, ganhará nova cara

Os cerca de 8.000 passageiros que transitam diariamente pela estação Prefeito Saladino da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terão uma galeria de arte ao ar livre. A parada, que fica em Santo André, receberá hoje intervenção cultural, das 10h às 18h, para repaginar os muros do local. Ao todo, 15 murais vão compor o trajeto de quem passar pela estação (Praça Doutor Armando Arruda Pereira, s/n – Campestre, próximo ao Sesi Santo André), em ação semelhante à realizada em janeiro deste ano, na estação Utinga.

Depois da bem-sucedida mostra na estação Utinga com dez artistas, o projeto CGG Ocupa, idealizado pelo coletivo paulistano Galeria Gruta (um grupo de artistas que promove ações culturais dos mais variados formatos em centros urbanos), repete a empreitada. Agora, porém, 14 artistas ocuparão a área externa da estação, trazendo uma explosão de cores e expressões para o ambiente urbano. Além dos muros mais convencionais da estação, entre as árvores e colunas, duas bancas de alimentação ganharão nova cara. Na área interna, uma arte representando uma Maria Fumaça e um trem da CPTM já estavam em produção.

A curadoria do evento foi realizada por um dos integrantes do Coletivo Galeria Gruta, Ulysses Sanchez, que seguiu a linha da primeira, em Utinga, focando na diversidade de estilos, linguagens e técnicas. A ideia era que, à medida que a pessoa fosse caminhando pela estação, visse um recorte da produção artística atual do grafite, como murais e grafites figurativos, abstratos, em estilo cubista e caligraffiti, feita por meio de colagem de lambe-lambes, estêncil, pinturas com tinta spray, trincha, rolinho e outras técnicas. Ulysses explica ainda por que decidiu transformar os espaços de embarque da região junto a outros artistas.

“Foi quase como se a estação tivesse aparecido no meu caminho. Tenho clientes em todo o Grande ABC, e faço obras sob demanda em diversos locais. Um dia, estava voltando e vi que a estação Utinga tinha sido recém-reformada. Estava tudo branco, era um espaço enorme. Fiquei surpreso de ver aquele muro sem nada planejado. Então, enviei um e-mail para os responsáveis, contatei quem precisava e apresentei um projeto com vários artistas. A CPTM gostou muito e aprovou o projeto”, conta o artista. “O resultado foi tão positivo que os diretores da estação me procuraram e propuseram outro projeto”.

Sanchez diz acreditar que a arte deve ser consumida em grande quantidade, sem contra-indicações. Para ele, é importante descentralizar e democratizar a arte, e quando ela aparece de surpresa no caminho das pessoas, sem que elas estejam esperando, pode ter um impacto muito positivo em suas vidas.

OCUPAÇÃO

A fundadora do Coletivo Galeria Gruta e artista da mostra, Thaís Medeiros, ressaltou que esse tipo de intervenção é muito satisfatória, pois cria um envolvimento direto com o público. “Ocupar os espaços urbanos coletivos com arte é muito gratificante, pois sabemos que estamos interferindo diretamente no cotidiano das pessoas, deixando-o mais leve e colorido”.

O evento terá a participação de diversos artistas, incluindo Afolego, André Filur, André Hullk, Bárbara Goy, Bieto, Cabral, Caluz, Mari Mats, Mari Monteiro, Ross Checo, Thaís Medeiros, Tinho, Ulysses Sanchez e Zezão, e haverá entrega de brindes, como uma caneca personalizada.