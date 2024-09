Santo André entrega 133 matrículas no Núcleo Dominicanos

A Prefeitura de Santo André entregou 113 matrículas a pessoas do Núcleo Dominicanos. O evento ocorreu ontem, no pátio da Creche Francisca Zuk. A ação atende a uma demanda de até 40 anos dos moradores. Por isso, dezenas deles compareceram para celebrar e retirar seus documentos, que foram emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis e garantem o título de propriedade, além de proporcionar segurança jurídica para os munícipes.

O evento teve a participação do prefeito Paulo Serra (PSDB), do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivo de Lima, e de Camila de Araújo, representante do Programa Cidade Legal, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado.

O Núcleo Dominicanos se formou em uma área de propriedade da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e, em 1980, teve início o processo de ocupação espontânea por famílias de baixa renda.

O local possui infraestrutura completa como rede de distribuição de água, de energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, pavimentação com guias, sarjetas, calçadas e sistema de drenagem das águas pluviais, tendo trafegabilidade total no viário. Há coleta de lixo e transporte coletivo municipal.

Em relação aos equipamentos públicos, o Núcleo Dominicanos possui à disposição dos moradores a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cora Carolina, creches Padre Atillio Tarico e Eloá Cristina Pimentel da Silva, o Cesa (Centro Educacional( Jardim Santo André, a Praça da Cidadania, entre outros locais.

Além disso, a área tem a UPA (Unidade Pronto Atendimento (UPA) Jardim Santo André e a recém-reinaugurada Clínica da Família Jardim Santo André.

No último domingo (22), outras 137 escrituras foram cedidas para moradores do Núcleo Quilombo I, na Vila Palmares. Em agosto, foram 788 matrículas para moradores no Sítio dos Vianas. Ao todo, Santo André já entregou aproximadamente 12 mil escrituras emitidas pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e também em parceria com o Programa Cidade Legal, do governo do Estado.