Fundação Santo André realiza evento para escolha profissional

O Centro Universitário Fundação Santo André promove nesta terça-feira (1º) o FSA Experience no campus da Avenida Príncipe de Gales, 821. A estimativa é que 500 alunos de escolas públicas e particulares da região conheçam os bastidores do mercado de trabalho e tenham contato com especialistas para decidir, de forma consciente, a futura profissão.

Realizada desde 2018, a iniciativa ainda conta com inscrições abertas para instituições interessadas na visita ao campus.

Segundo a FSA, já é possível também se aplicar para a próxima data do evento, que está programada para a quarta-feira, dia 9. O link para a confirmação de presença nas edições é o https://www.fsa.br/fsa-experience, com o telefone (11) 4979-3300 disponível para o esclarecimento de dúvidas.

“Transformar a vida do jovem, qualificá-lo para uma profissão e apoiar sua jornada na busca por um emprego que irá melhorar sua qualidade de vida e de sua família, é a nossa maior missão. Além disso, tenho certeza que o centro universitário, por ter nota máxima no MEC (Ministério da Educação), pode oferecer com a FSA Experience uma das melhores experiências de aprendizagem ao estudante”, afirma o professor Rodrigo Cutri, reitor na universidade.

Ainda nesta edição, umas das novidades a serem apresentadas pelos profissionais e orientadores são as novas opções de cursos voltadas a carreiras emergentes, como Inteligência Artificial e Mídias Sociais Digitais.