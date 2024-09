Botafogo empata com o Grêmio e fica só um ponto à frente do Palmeiras no Brasileirão

Três dias depois da consagradora classificação às semifinais da Copa Libertadores, o Botafogo se viu obrigado a voltar a campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Sem conseguir manter a mesma intensidade vista diante do São Paulo no MorumBis, o time carioca empatou sem gols com o Grêmio, neste sábado à noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada. Ainda líder, invicto há 10 jogos, o time carioca viu cair para apenas um ponto a diferença para o vice-líder Palmeiras: 57 a 56.

Mais cedo, no início da noite, em Campinas, o Palmeiras tinha vencido por 2 a 1 o Atlético-MG e agora eles terão mais 10 rodadas para decidir o título da temporada. Em situações diferentes, porque o Botafogo continua sonhando com a Libertadores, enquanto o Palmeiras se concentra apenas atrás do tricampeonato brasileiro já que foi eliminado tanto na Libertadores como na Copa do Brasil.

O Grêmio, comemorando seus 121 anos de fundação, continua preocupado com a ameaça de rebaixamento. Com este ponto conquistado em campo neutro saltou da 14º para a 11.ª posição.

De olho na Libertadores, o Botafogo começa a se preocupar com o ritmo intenso da temporada. Antes do jogo, o técnico Artur Jorge optou por poupar alguns jogadores, justificando o desgaste físico e emocional, mas prometendo manter o foco total na vitória. No total, foram cinco trocas.

Marçal entrou na lateral-esquerda na vaga de Alex Telles; no meio-campo, entraram Tchê Tchê e Danilo Barbosa nos lugares de Marlon e Gregogre e, no ataque, Matheus Martins e Tiquinho Soares entraram nos lugares de Savarino e Igor Jesus, este último convocado, sexta-feira, para a seleção brasileira.

Sem o técnico Renato Gaúcho, suspenso, o Grêmio foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles. Ele armou o time praticamente no esquema 4-4-2 e chegou no ataque com perigo aos seis minutos, quando Edenilson trabalhou na linha de fundo e finalizou em cima de John. Na sequência, o próprio Edenilson quase marcou de cabeça, mas a bola passou por cima do travessão.

O Botafogo, que parecia desligado, ameaçou numa jogada de seus laterais. Marçal levantou a bola na área e, do outro lado, Vitinho apareceu nas costas da defesa para cabecear sozinho. Mas mandou para fora, com a bola passando perto da trave direita do goleiro Marchesín.

O Grêmio ainda teve mais um chance, quando Villasanti lançou em velocidade a Braithwaite, que superou Alexandre Barbosa e bateu cruzado: a bola passou perto da trave direita de John, já aos 42 minutos. Se o time gaúcho manteve um equilíbrio, o Botafogo não esteve bem coordenado do meio-campo para o ataque.

O segundo tempo começou com a entrada de Savarino no lugar de Almada no meio-campo e com o Botafogo tentando ser mais veloz na transição de bola. Luiz Henrique finalizou com perigo da entrada da área, mas por cima do travessão, aos três minutos. O Grêmio respondeu no contra-ataque, com um chute cruzado de Villasanti que assustou John.

Aos poucos, porém, os dois times "marcaram território", priorizando a marcação. Artur Jorge ainda tentou ganhar intensidade com as entradas de alguns poupados como Alex Teles e Igor Jesus, mas na conseguiu.

A torcida botafoguense só se agitou nas arquibancadas aos 32 minutos quando Júnior Santos entrou no lugar de Tiquinho Soares. O atacante retornou após dois meses se recuperando de uma fratura na tíbia e, mesmo assim, é o artilheiro do time na temporada com 18 gols. Nem ele conseguiu tirar o zero no placar.

Deu tempo, porém, de Júnior Santos participar de um gol que não valeu. Ele cruzou e Bastos completou para as redes, aos 40 minutos, na pequena área. O VAR, rapidamente, indicou impedimento. O clima ficou mais tenso e Marchesín foi advertido com cartão amarelo e depois Monsalve acabou expulso por dar uma cotovelada em Vitinho.

Os dois times só voltam a campo no outro fim de semana pela 29ª rodada. Na sexta-feira o Grêmio recebe o Fortaleza, às 21h30, enquanto no sábado, o Botafogo vai até Curitiba para enfrentar o Athletico, a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 GRÊMIO

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Allan) e Thiago Almada (Savarino); Matheus Martins (Igor Jesus), Luiz Henrique e Tiquinho Soares (Júnior Santos). Técnico: Artur Jorge.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi), Edenilson (Igor) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Nathan Fernandes) e Braithwaite (Ronald). Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique e Igor Jesus (Botafogo). Villasanti, Kannemann e Marchesín (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Monsalve (Grêmio).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF)

RENDA - R$ 3.626.255,00.

PÚBLICO - 30.312 torcedores

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).