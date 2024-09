Oficializaram a união! Ginasta Jade Barbosa se casa com Leandro Ferlini

Neste sábado, dia 28, Jade Barbosa se casou com o administrador de empresas Leandro Ferlini, com quem vive um relacionamento há cinco anos. A ginasta compartilhou uma série de registros do momento especial nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a medalhista olímpica exibiu detalhes de seu belíssimo e delicado vestido de noiva e um encantador vídeo da cerimônia intimista. Leandro Ferlini optou por um terno preto e camisa social azul para oficializar a união com a ginasta.

Entre os convidados, estavam Rebecca Andrade e Flavia Saraiva, que fizeram questão de marcar presença no momento especial e celebrar a união de Jade e Leandro.