Motorista de BMW atropela e mata motociclista na Anchieta

Um carro de luxo BMW, dirigido por um estudante de 21 anos, colidiu com duas motos na altura do km 13 da Rodovia Anchieta nesta sexta-feira (28) em São Bernardo. O acidente ocorreu por volta das 20h35 e causou a morte do condutor de uma das motos, que era técnico de refrigeração e tinha 56 anos.

Segundo as apurações, a colisão lateral aconteceu após a BMW (avaliada em R$ 350.000) mudar de faixa sem notar os outros motoristas próximos. Com o impacto, o primeiro motociclista sofreu lesão na perna, sendo a segunda vítima arremessada à barreira de concreto e ao canteiro da via.

Funcionários da Ecovias realizaram procedimentos de RCP (reanimação cardiopulmonar) no local, mas o óbito foi constatado às 21h22.

Sem antecedentes criminais ou sinais de embriaguez, o estudante passou a madrugada no 2º Distrito Policial de São Bernardo, mas foi liberado nesta manhã e deve responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal em liberdade.