Samara Felippo revela ter sofrido possível abuso sexual: - Talvez, em algum momento

Samara Felippo fez um forte relato durante o primeiro episódio de seu podcast Exaustas, comandado por ela, Carolinie Figueiredo e Giselle Itiê. O tema da discussão foi pautado em abusos, tanto psicológicos, quanto sexuais, e a atriz contou que sofreu os assédios e até possíveis estupros.

- Fui abusada... Se eu olhar, eu vejo que talvez eu tenha sido estuprada também. Eu não trago um trauma como a Gi [Giselle Itié] traz nessa profundidade, mas se a gente olhar lá atrás, eu fui abusada, assediada.

Segundo ela, alguns momentos de vulnerabilidade pode ter causado um estupro, que na época ela não teria reconhecido como uma forma de abuso:

- Se eu olhar para trás eu vou encontrar situações de estupro, desde o momento que você está um pouco mais vulnerável bêbada, ou você está completamente vulnerabilizada pelo amor romântico que a pessoa te ludibria.

Em seguida, Samara ressaltou a importância de falar sobre esses momentos para cada vez mais mulheres terem coragem de denunciar:

- Talvez, em algum momento, eu devo ter sido estuprada. Então, olhar hoje dói, mas é importante a gente estar levando isso para as mulheres nomearem e denunciarem.

Vale lembrar que Giselle também contou sua história, ela relatou que foi estuprada e que chegou a considerar em tirar sua vida após o trauma:

- Com 17 anos de idade, eu perdi minha virgindade em um estupro. Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Eu só fazia me castigar como se eu fosse culpada. E foi no silêncio que meu corpo gritava e pedia socorro. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa, eu me cortava e tudo o que eu queria era desaparecer de vez.