Fernando Zor aparece em público pela primeira vez com nova namorada

Novo casal na área! Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, fez sua primeira aparição pública com sua nova namorada, Lara Bissi, no evento Rodeio de Jaguariuna, onde a dupla sertaneja se apresentou. O festival também contou com Jorge e Mateus, Simone Mendes e Mari Fernandez.

Fernando e Lara posaram para foto juntinhos e deram até um beijinho diante as câmeras! E, após sua apresentação, o cantor e a amada foram curtir o show de Simone Mendes, no qual foram flagrados dançando agarradinhos.

Após uma relação iô-iô com Maiara, da dupla com Maraisa, que acabou definitivamente em 2023, o sertanejo namorou Viviane Kotlevski durante nove meses. Agora, ingressou em um relacionamento com Bissi, que é dermatologista. Vale lembrar que recentemente Fernando assumiu a amada nas redes sociais.