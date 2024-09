Aneel eleva nível da bandeira tarifária e conta de luz vai subir

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 27, que no mês de outubro irá vigorar bandeira tarifária vermelha patamar 2, o que vai encarecer ainda mais a conta de luz para os consumidores. Será o maior patamar de cobrança adicional definida pela agência desde abril de 2022, quando a bandeira "escassez hídrica" estava em vigor.

Com a decisão da Aneel, a conta de luz no próximo mês terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o que significará um aumento em relação a setembro, que está sob bandeira vermelha patamar 1 (cujo acréscimo é de R$ 4,46 a cada 100 kWh).

Sinais de alta

Os fatores citados pela Aneel para o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 foram: risco hidrológico o aumento do chamado Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor da energia elétrica calculado para ser produzida em determinado período. Na prática, as previsões de baixa afluência (chuvas) para os reservatórios das hidrelétricas e a elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro levaram a esse aumento do PLD.

Estimativas apresentadas na semana passada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já apontavam que o PLD de outubro deveria superar os R$ 500 por megawatt-hora (Mwh).

A partir de abril de 2022, houve uma sequência de bandeiras verdes (sem custos adicionais à conta de luz) para o consumo de energia, que foi interrompida em julho deste ano com o acionamento da bandeira amarela. Em agosto, houve novamente bandeira verde, que neste mês subiu para vermelha patamar 1.

Inflação maior

O acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 levou os analistas do mercado financeiro a calcular o impacto da medida na inflação. As projeções variam. Para a CM Capital, a bandeira vermelha patamar 2 terá impacto de 0,45 ponto porcentual sobre o IPCA.

Homero Guizzo, economista da Terra Investimentos, estima em 0,21 ponto porcentual o impacto da nova bandeira vermelha na inflação do próximo mês. Ele também postergou de novembro para dezembro sua previsão para o retorno da bandeira vermelha para o patamar 1.

Daniel Xavier, economista do Banco ABC Brasil, calcula um acréscimo de 0,18 ponto porcentual no IPCA para o mês. "Tudo o mais constante, temos 0,41% para este número (IPCA) de outubro, já embutida a bandeira vermelha patamar 2", complementa o economista.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, vai atingir em outubro a marca de 60 acionamentos nas classificações amarela, vermelha 1, vermelha 2 ou, a de maior impacto, a bandeira de "escassez hídrica".

Dicas para economizar na conta de energia elétrica

A energia elétrica está mais cara neste mês de setembro e ficará ainda mais cara em outubro. Isso significa que os consumidores devem adotar medidas para economizar na conta de luz e fazer uso consciente da energia, conforme recomendação da própria agência.

Segundo a Enel, concessionária que abastece grande parte da região metropolitana de São Paulo, o uso do chuveiro elétrico é o que mais consome energia em uma residência. Uma recomendação da concessionária é deixar a temperatura do chuveiro na função verão.

Aproveitar ao máximo a luz das janelas e trocar as lâmpadas por modelos de LED, mais econômicas, evitar deixar a TV ou computador ligados sem uso e abrir o mínimo possível a geladeira também ajuda a economizar.

O ferro de passar roupa, que pode representar até 7% da conta de luz, deve ser usado na temperatura adequada e o mínimo de vezes possível. O ar-condicionado deve ser regulado para 23ºC, mantendo janelas e portas fechadas. Como no caso do ferro, deve-se acumular o máximo de roupa possível para acionar a máquina de lavar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.