Clínica da Família Jardim Santo André é reinaugurada após requalificação

A população do Jardim Santo André terá à disposição um importante equipamento para o dia a dia, a requalificada Clínica da Família Jardim Santo André, reinaugurada ontem pelo prefeito Paulo Serra.

Com funcionamento das 7h às 17h, a unidade – que atende aproximadamente 4.000 pessoas por mês (cerca de 16 mil cadastradas no total) – conta com sete consultórios, três cadeiras de odontologia, farmácia, salas de vacina, procedimento e sutura, brinquedoteca, entre outras áreas, em um espaço de 732 m², com prontuário 100% eletrônico dos pacientes.

O equipamento passou por diversas intervenções, como troca do piso, do telhado e das janelas, ganhou novas longarinas e mobiliário e ainda recebeu manutenção nas partes hidráulicas e elétricas, entre outras.

Localizada na Rua Sete, atrás da UPA Jardim Santo André, a unidade de saúde é porta de entrada para a população que busca atendimento médico de rotina e prevenção de doenças. De lá os pacientes podem ser encaminhados para outros equipamentos, como por exemplo o Poupatempo da Saúde (centro de especialidades).

JARDIM ANA MARIA

No último dia 18 de junho, foram os moradores do Jardim Ana Maria que receberam nova unidade de saúde, com a inauguração da Clínica da Família local, que fica na Praça Venâncio Neto, s/n. O equipamento tem capacidade para realizar 8.000 atendimentos por mês, 60% a mais do que a antiga unidade do bairro.