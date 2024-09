Taka diz que Filippi faz ‘promessas vazias’ em relação a hospital

Taka Yamauchi (MDB), principal adversário eleitoral de José de Filippi Júnior (PT) na disputa pela Prefeitura de Diadema, não poupou críticas ao prefeito e afirmou que o petista só faz “promessas vazias”. A declaração foi dada após o Diário trazer na edição desta sexta reportagem sobre a suspensão do certame para contratação de empresa responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e construção do novo Hospital Municipal.

“O governo atual não entregou nenhuma obra nos últimos quatro anos e, agora, tenta enganar a população com promessas vazias de um novo hospital que sequer sairá do papel. A incompetência da gestão é evidente: a única coisa feita foi a demolição do Paço. Agora, o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspendeu a licitação por irregularidades”, declarou.

O conselheiro do TCE-SP Robson Marinho, em despacho do dia 23 de setembro, determinou que o “correspondente procedimento licitatório seja sustado de imediato” e que a licitação, paralisada, siga “inalterada até que se profira decisão final sobre o caso”, discorreu.

A análise do processo licitatório se faz necessária para dirimir dúvidas quanto à legalidade dos documentos exigidos em edital relacionados a aspectos de engenharia.

Para Taka, a determinação do Tribunal ocorre por falhas na gestão governamental conduzida por Filippi. “Não houve nenhum cuidado técnico adequado na elaboração do edital, que foi desqualificado e sem embasamento. Isso apenas reforça o que estamos dizendo há meses: não há obra de hospital em andamento, apenas mais uma promessa vazia, sem projeto básico ou executivo”, afirmou.

O emedebista, engenheiro e ex-presidente da SPObras, agora candidato a prefeito, diz que Filippi abusa do marketing para tentar se sustentar no comando da cidade. “Enquanto isso, continua usando essa ‘obra’ como propaganda para tentar se reeleger. Se não consegue entregar nada, nem gerenciar a construção de um hospital, como quer se reeleger para mais quatro anos com uma gestão incompetente que prejudica nossa população?”, questionou Taka.

A gestão Filippi chegou a se manifestar com relação à suspensão do edital e disse acreditar na reversão da decisão. “A administração vai apresentar toda a documentação requerida pelo TCE-SP para dar prosseguimento à licitação”, destacou a Prefeitura por meio de nota.