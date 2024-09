Em Santo André, Coca-cola Femsa abre vagas de estágio

A Coca-Cola FEMSA Brasil, responsável pela produção e distribuição de bebidas da marca Coca-Cola, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que deve contar com posições em Santo André. Os interessados devem possuir formação superior (bacharelado e tecnólogo) concluída entre dezembro de 2021 a julho de 2024, além de disponibilidade para viagens e mudanças ao longo da jornada.

Para atuação na área Comercial, as vagas são para as cidades de São Paulo e Sumaré; para a área de Distribuição, as vagas são para Santo André, Osasco e Sumaré; e para a área de Manufatura, as vagas são para Itabirito, Mogi das Cruzes, Maringá e Porto Alegre.

Segundo o anúncio da vaga, os trainees selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição e alimentação, seguro de vida, vale-transporte, desconto na compra de produtos da marca, acesso à plataformas de saúde e bem-estar, cesta natalina, kit de aniversariante, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Trainee da Coca-Cola FEMSA Brasil vão até 31 de outubro pelo link: https://www.estagiotrainee.com/post/coca-cola-femsa-brasil.