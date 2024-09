Grande ABC gera 4.440 vagas de emprego em agosto

O Grande ABC gerou 4.440 empregos com carteira assinada em agosto. No período, as empresas da região realizaram 40.661 contratações e 36.221 demissões. Os números fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados nesta sexta-feira.

Santo André, com saldo de 1.432 admissões foi a cidade que apresentou o melhor resultado no mês. São Bernardo (1.358) apareceu na sequência, com São Caetano (721) em terceiro lugar. Depois aparecem Diadema (568), Mauá (280), Ribeirão Pires (64) e Rio Grande da Serra, com 17.

No acumulado do ano, as sete cidades geraram 30.347 postos oficiais entre janeiro em agosto.

O Brasil ampliou em 232.513 o número de postos de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, número 0,49% maior do que o observado no mês anterior. No acumulado do ano, período compreendido entre janeiro e agosto, já foram geradas 1.726.489 novas vagas.

Tendo como recorte os últimos 12 meses (período entre setembro de 2023 e agosto de 2024), o saldo de postos de trabalho está positivo, com a criação de 1.790.541 novas vagas. “Com isso, o estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, contabilizou 47.243.764 vínculos, representando uma variação de +0,49% em relação ao mês anterior”, informou o ministério.

Ministro do Trabalho e Emprego em exercício, Francisco Macena ressaltou que a boa notícia é que “não só os cinco grandes grupos econômicos, mas as 27 unidades federativas apontaram crescimentos importantes”, afirmou.

O destaque de agosto ficou com o setor de Serviços, que criou 118.364 postos em agosto. No acumulado do ano, o saldo positivo chegou a 916.369 novos postos. A indústria foi responsável pela criação de 51.634 novos empregos em agosto, com destaque para a indústria de transformação (50.915 postos). No acumulado do ano, este setor já soma 343.92 4novos postos.