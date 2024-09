GCMs da região e da Capital fazem inédita operação integrada

As GCMs (Guardas Civis Municipais) de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Capital iniciaram hoje a Operação Divisa Segura, ação integrada entre as forças de segurança que busca combater ilícitos nos limites desses municípios.

A iniciativa conta com efetivo de 101 guardas e 38 viaturas, incluindo equipes do Romu (Rondas Ostensivas Municipais), Romo (Rondas Com Motocicletas) Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), canil e bases móveis.

A operação conjunta, inédita no Grande ABC, foi articulada pela Prefeitura de Santo André e pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC durante reuniões sobre segurança, que reuniu o comando das GCMs para debater possíveis ações conjuntas para combater a criminalidade na região. Todas as guardas do Grande ABC foram convidadas a participar.

A estratégia foi empregar equipes nas divisas, sendo que cada GCM atuou no seu próprio território, porém de forma organizada para evitar que criminosos se aproveitem das áreas de divisas para cometerem crimes e fugir para o município vizinho. A atuação simultânea busca prevenir crimes como roubos e furtos, além da proteção dos patrimônios.

A concentração das equipes de agentes ocorreu às 14h30, no Paço de Santo André e contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), do secretário municipal de Segurança Cidadã, coronel da PM (Polícia Militar) Temístocles Telmo Ferreira Araújo, e do secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva.

Serra destacou a importância de ações conjuntas entre os municípios como mecanismo de fortalecimento da segurança pública na região. “Essa integração vai gerar mais segurança para as pessoas, não só a percepção, que é tão importante, mas também será refletido nos índices criminais, que sempre caem quando fazemos operações como esta”, disse o chefe do Executivo.

O prefeito de Santo André ressaltou ainda a escolha dos locais para realização da ação conjunta das GCMs. “Sempre há uma demanda maior dos moradores nas áreas de divisas, alguns até dizem que nesses locais ninguém cuida (da segurança). Fazer essa operação nesses endereços vai trazer uma resposta para as demandas. Sabemos que muitas vezes os criminosos usam as divisas para fugir, até por conta da limitação de atuação das guardas”, pontuou.

O secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo Silva, afirmou que a expectativa é que a ação seja replicada em outras cidades. “O intuito é que, após essa primeira operação, cada município promova outras fases, de forma que todas as cidades da região possam se beneficiar do apoio dos vizinhos sem onerar cada um deles. É um importante trabalho para a diminuição da criminalidade no Grande ABC”, afirmou o secretário-executivo.

Da Capital, participaram equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) das inspetorias dos bairros de São Mateus, de Sapopemba e da Vila Prudente.