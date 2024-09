Lana Del Rey choca ao se casar com Jeremy Dufrene um mês após revelarem relacionamento

Lana Del Rey pegou os fãs desprevenidos em agosto ao assumir relacionamento com Jeremy Dufrene. Mas tudo ficou ainda mais confuso quando ela surgiu simplesmente casada com o guia turístico!

Segundo o Daily Mail, Jeremy e Lana trocaram votos durante uma cerimônia em Louisiana, nos Estados Unidos, em um local aberto, no mesmo ambiente onde Dufrene trabalha.

Jeremy trabalha em uma empresa na Louisiana, nos Estados Unidos, chamada Arthur's Air Boat Tours. De acordo com o site Daily Mail, ele é um guia turístico de observação de jacarés. Passeio que Lana parece ter feito de acordo com registros do perfil de Dufrene.

As imagens com a cantora são de aproximadamente cinco anos atrás. Mas os flagras públicos começaram a acontecer mais recentemente. Nas imagens, ele acompanhou Del Rey nos bastidores de um show e os dois foram vistos comendo em Londres, na Inglaterra.

O passeio feito por Lana aconteceu em marco de 2019, quando ela estava na cidade para um show. Depois disso, segundo o site, eles voltaram a se encontrar em maio de 2024, quando ela foi com as amigas em mais uma excursão com as amigas.

A cantora não é a única famosa que já passou pelo barco de Jeremy, além dela já fizeram passeios com ele: Kate Hudson, Emma Roberts e Glen Powell. O homem de 56 anos de idade, tem três filhos.