Após Justiça revogar pedido de prisão, Gusttavo Lima retoma agenda de compromissos

Gusttavo Lima enfrentou uma situação inesperada ao receber um pedido de prisão da Justiça de Pernambuco. No entanto, a decisão foi revogada e o cantor pode seguir normalmente com sua agenda de compromissos marcados.

O artista está sendo investigado por suposta relação com sistema de lavagem de dinheiro envolvendo casa de aposta on-line, mesmo caso que Deolane Bezerra está sendo acusada.

Nesta sexta-feira, dia 27, Gusttavo Lima sobe ao palco em Paraupebas, no Plus Festival, e já tem destino para os próximos dias. Até o momento, o cantor não planeja cancelar nenhum show já agendado e está trabalhando com a Justiça para esclarecer todo o caso.