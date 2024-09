Halsey conta que crise de convulsão a levou às pressas para hospital: Foi muito assustador

Eita! Halsey revelou na última quinta-feira, dia 26, que uma convulsão a levou às pressas para o hospital. A cantora, diagnosticada em 2022 com lúpus, sofre com a doença frequentemente.

Primeiramente, a artista postou no Instagram um vídeo com o noivo, Avan, no hospital, com a legenda:

Feliz atrasado Dia da Visibilidade Bissexual. Este ano, estou comemorando morrendo com um homem ao meu lado ,por motivos legais, isso é uma piada.

Porém os fãs não receberam muito bem essa notícia. Então Halsey usou o X, antigo Twitter, para explicar a situação:

Tive uma convulsão! Foi muito assustador! Não recomendo! Já estou em casa depois de alguns dias, então uma vitória é uma vitória!.

Recentemente, a cantora contou no podcast She MD, como lida com o lúpus:

- Como o lúpus é uma doença autoimune, às vezes ele pode suprimir seu sistema imunológico a ponto de você desenvolver um distúrbio das células T.