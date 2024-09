Ana Paula Siebert combina look milionário com a filha, Vicky

Nesta sexta-feira, dia 27, Ana Paula Siebert usou as suas redes sociais para contar aos seus seguidores que irá viajar para Bahia ao lado de sua família.

Para a viagem, a esposa de Roberto Justus escolheu um look luxuoso da marca Dolce&Gabbana: uma calça que custa cerca de dez mil reais, combinando com um lenço no valor de quase cinco mil reais. Já a bolsa escolhida pela influenciadora custa mais de 16 mil reais e, por fim, os sapatos no valor de seis mil reais.

Estilosa como a mãe! Vicky usou um vestido da mesma marca que Ana Paula, no valor de oito mil reais. Além disso, a criança apostou em uma tiara que custa cerca de dois mil reais.

Apaixonada, Ana Paula Siebert postou um clique super romântico ao lado do marido, o empresário Roberto Justus. No registro, Justus apareceu com um look all black para viajar com a família.