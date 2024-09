Volkswagen obtém crédito de R$ 304 milhões junto ao BNDES

A Volkswagen anunciou a obtenção de R$ 304 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) para financiamento da transformação digital das fábricas de São Bernardo, Taubaté, São Carlos e São José dos Pinhais, no Paraná. Segundo a montadora, os recursos do programa BNDES Mais Inovação serão investidos no aprimoramento da digitalização, conectividade, automação, inteligência em processos e em tecnologias da Indústria 4.0 – que prevê a integração com inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem. As inovações contribuem para impulsionar ainda mais a produtividade e sustentabilidade.

Este é o segundo empréstimo da montadora junto ao BNDES. Em fevereiro foram R$ 500 milhões para financiamento em projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para veículos híbridos/flex e eletrificados no País, também por meio do Programa BNDES Mais Inovação.

Com este novo aporte a Volks pretende também preparar a implementação da Indústria 5.0, que, segundo a montadora, combina máquinas e pessoas para agregar ainda mais valor à produção e criar produtos customizados que atendam às necessidades específicas dos clientes.

A Volks pretende utilizar montante para o desenvolvimento de simuladores de novos projetos, utilizando games e realidade virtual; soluções de gestão de dados com funções analíticas e inteligentes (Machine Learning e IA), além de novas soluções com IA (Inteligência Artificial) para automação dos processos e de novas tecnologias de impressão de protótipos de peças e componentes com impressora 3D, entre outros.



“A Volkswagen do Brasil tem uma história de 71 anos no País investindo em inovação e na mais alta tecnologia, resultando em pioneirismos que transformaram o setor automotivo. Agora, com o novo aporte de R$ 304 milhões junto ao BNDES, vamos impulsionar ainda mais a digitalização, conectividade, automação e inteligência em processos e tecnologias da Indústria 4.0. O uso de tecnologias digitais em toda a jornada do automóvel, do desenvolvimento ao pós-vendas, não apenas aumenta a eficiência, mas também molda o futuro da mobilidade e das operações na Volkswagen”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.



INVESTIMENTOS

Em fevereiro deste ano, a Volkswagen do Brasil anunciou investimentos de R$ 16 bilhões até 2028, dos quais R$ 13 bilhões serão direcionados às fábricas paulistas São Bernardo, Taubaté e São Carlos e R$ 3 bilhões, à unidade paranaense de São José dos Pinhais. Os investimentos incluem o lançamento de 16 novos veículos até 2028, com destaque para a estreia dos híbridos, além de mais novidades em 100% elétricos e Total Flex.



“A transformação digital da indústria brasileira é um fator crucial para o ganho de produtividade, para a otimização de custos e tem elevado potencial para a geração de empregos qualificados no País, objetivos estratégicos da política industrial do Governo Federal”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.