Polícia Civil de São Paulo forma 3.172 agentes e médicos-legistas

O governo de São Paulo realizou ontem a formatura de 3.172 policiais civis e médicos-legistas que vão recompor o efetivo das instituições em todo o Estado. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e teve a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), quando também foram entregues 75 novas viaturas para reforçar as delegacias de diferentes regiões.

Segundo o governo estadual, os policiais fazem parte da maior nomeação da história do Estado, que aconteceu em maio com mais de 4.000 aprovados para o concurso da instituição. Do total, 3.517 efetivamente deram continuidade ao processo de estudos na Acadepol (Academia de Polícia). Mais de 300 delegados seguem em formação até novembro, quando devem finalizar o curso.

Os 1.942 escrivães e 1.060 investigadores formados na academia escolheram as regiões de atuação e foram distribuídos conforme a classificação. O novo contingente reduz o déficit da instituição em 10%. A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não informou quantos policiais foram destinados para atuar no Grande ABC.

“Hoje é um dia bastante especial, porque damos um passo gigante para cumprir nosso compromisso de valorizar os profissionais de segurança do Estado. Já havíamos realizado uma importante recomposição salarial e agora ampliamos o efetivo da Polícia Civil e investimos em infraestrutura com a entrega de novas viaturas. Desejamos boa sorte a estes policiais que iniciam hoje (ontem) a sua carreira e, assim, trazemos mais segurança à nossa população”, destacou o governador.

Conforme o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, desde o início da gestão o objetivo foi sanar as maiores dores da instituição, sendo a principal delas a falta de efetivo. “Nós lutamos muito para que essa nomeação fosse possível e agora vamos aumentar nossas forças em cada canto do Estado com essa distribuição, que fará uma diferença para todas as unidades policiais”, enfatizou.

As unidades do Instituto Médico Legal receberam nesta semana 170 médicos-legistas. Nesta semana, os policiais da Capital já começaram a trabalhar. São 680 entre investigadores e escrivães. O IML recebeu 35 médicos-legistas. Nas cidades da Grande São Paulo, são 490 novos policiais civis e 17 médicos-legistas.

Durante o evento também foram entregues para a Polícia Civil 75 novas viaturas para reforçar a frota das delegacias em diferentes regiões. O investimento foi de mais de R$ 9,8 milhões via Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Além disso, parte do valor saiu do Fundo Estadual de Segurança Pública (R$ 2 milhões) e de emendas parlamentares (R$ 2 milhões). Do total de veículos, 47 serão destinados à Capital, dez vão para municípios da Região Metropolitana de São Paulo e os demais serão distribuídos para o Interior e o Litoral paulista.

