Ex-boxeador japonês é absolvido após 45 anos no corredor da morte

Um tribunal do Japão decidiu ontem que um ex-boxeador de 88 anos é inocente, em um novo julgamento por assassinato quádruplo de 1966, revertendo uma decisão anterior que o tornava o condenado no corredor da morte com mais tempo de prisão do mundo - mais de 45 anos.

A absolvição de Iwao Hakamada pelo Tribunal de Shizuoka faz dele o quinto condenado no corredor da morte a ser considerado inocente na justiça japonesa do pós-guerra. O caso reacende o debate sobre a abolição da pena de morte no país, único do G-7 ao lado dos EUA a praticá-la.

O juiz disse que o tribunal reconheceu a fabricação de múltiplas evidências por parte de investigadores e também que Hakamada - que sempre alegou inocência - não era culpado.

A irmã de 91 anos de Hakamada, Hideko, deixou o tribunal e foi recebida por uma explosão de aplausos para celebrar a absolvição do irmão após 58 anos de batalha legal. Ela passou mais de metade da vida tentando provar a inocência dele.

Hakamada foi condenado por assassinato no caso da morte de um gerente de empresa e três membros de sua família em 1966. Ele foi sentenciado à morte em 1968, mas não foi executado devido a longos recursos no sistema de justiça notoriamente lento do Japão.

Ele passou 48 anos na prisão, mais de 45 deles no corredor da morte - o que o torna o preso com mais tempo nessa condição, segundo a Anistia Internacional.

Hakamada foi libertado em 2014, quando um tribunal ordenou um novo julgamento. Ele foi autorizado a aguardar em casa devido à sua frágil saúde. Em 2023, o tribunal abriu caminho para o novo julgamento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.