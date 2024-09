Vivi Fernandez é primeira eliminada de A Fazenda 16

A primeira semana de A Fazenda 16 começou com tudo e os participantes estão colocando fogo no feno sem medo de serem felizes! No entanto, nesta quinta-feira, dia 26, não tem jeito: é o fim da linha para Vivi Fernandez, Zé Love ou Sacha Bali, que formam a primeira roça do reality.

Mais uma vez os fazendeiros tiveram uma tarde cheia de conversas sobre jogo. Afinal, quem quer ser eliminado ainda na primeira semana? Importante ressaltar que Flor Fernandez conseguiu se livrar da berlinda e é a primeira Fazendeira do programa após vencer a prova na última quarta-feira, dia 25.

A disputa foi acirrada entre os fazendeiros, mas Vivi colocou um fim em sua participação na primeira semana do reality. Após conseguiu subir do paiol e aceitar o desafio logo depois de se casar, a participante foi escolhida pelo público para deixar o programa.