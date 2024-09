Irmão de Kate Middleton revela importância dela ao tratar depressão: Nos ajudou como uma família

Amor de irmão! Em seu mais novo livro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, em português: Conheça Ella: A cachorra que salvou minha vida, James Middleton abre o coração sobre a saúde mental. O irmão de Kate Middleton revelou que o apoio dela e de Pippa fez com que ele conseguisse falar com os pais sobre depressão.

De acordo com o que escreveu no livro, James explicou que os pais tiveram dificuldades de aceitar o que estava acontecendo com ele. Mas graças a compreensão de Pippa e Kate a família passou pelo desafio:

Foi mais fácil para minhas irmãs, porque inicialmente meus pais viram isso como um desafio para elas. Uma vez que eu comecei a entender um pouco, e então minhas irmãs entenderam, que então também puderam falar com meus pais. Agora, é algo que pode ser discutido na mesa de jantar. Isso nos ajudou como uma família ? não apenas a mim individualmente, mas como uma unidade ? a ser mais abertos.

Além disso, segundo Middleton disse à revista People, agora a família não tem mais tabus para conversar abertamente sobre saúde mental.

Falamos mais abertamente não sobre nossa própria saúde mental, mas como família. Isso é ótimo.

No texto, James revelou que em 2017 o quadro depressivo ficou tão severo que ele pensou em cometer suicídio.