Conheça a prisão onde Diddy Combs está preso; ela já foi classificada como infernal

A prisão de Diddy Combs, no dia 16 de setembro, está dando o que falar. Desde então, vários nomes de celebridades surgiram envolvidos com o cantor, assim como várias novas acusações contra o rapper. Ele foi detido por conta de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Seu nome também foi levantado com uso de drogas ilegais e assédio sexual.

P.Diddy, como ele também é conhecido, está atrás das grades, mas você conhece a prisão - já descrita como infernal - que ele está? O Metropolitan Detention Center, localizado no Brooklyn, nos Estados Unidos, é conhecido por ter péssimas condições.

Na imprensa britânica, o jornal The Independent e o site norte-americano The Daily Beast disseram que o MDC enfrentaria problemas nos últimos anos, tais como: falta crônica de funcionários, surtos de violência, infestações de vermes, atrasos no acesso a atendimento médico e uma onda de suicídios e mortes.

Ainda de acordo com o site, a prisão abriga hoje cerca de mil e 600 presos e a grande maioria deles está à espera de julgamento. Desde 2021, passou a ser o principal centro de detenção federal da cidade, isso depois que o Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, fechou por apresentar condições similares.

A defesa de Diddy teria pedido uma fiança de 50 milhões de dólares, algo em torno de dois bilhões de reais, para prisão domiciliar em Miami, alegando condições inadequadas para prisão preventiva. No entanto, o pedido teria sido negado pela justiça. Os advogados do cantor, Marc Agnifilo e Teny R. Geragos, também teriam escrito no pedido que: No começo deste verão, um preso foi assassinado e pelo menos quatro presos morreram por suicídio lá nos últimos três anos.

Por que o nome cadeia infernal?

As mortes citadas pelos advogados do rapper são verdadeiras. No dia 7 de junho, um detento que aguardava julgamento há mais de dois anos foi esfaqueado. Já no mês seguinte, outro homem morreu após ser ferido em uma briga no MDC. Por conta das confusões, o advogado deste segundo caso chamou o local de inferno na terra, por ter permitido uma morte que era evitável.

O Daily Beast ainda afirma que ao menos quatro juízes de Nova York teriam se recusado a mandar réus para lá nos últimos anos por conta das condições citadas. Um deles disse na justificativa que as mortes recentes no local demonstravam um ambiente de ilegalidade dentro de seus limites, que constituem uma má gestão inaceitável, repreensível e mortal.

Em 2019, um apagão de energia durante o inverno deixou as celas sem aquecimento, e os presos foram submetidos a celas congelantes. Além disso, há denúncias de insetos nas comidas e mofo nos banheiros.