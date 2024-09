Novo affair? Anitta publica foto com ex-jogador do Flamengo e fãs vão à loucura

Anitta com um novo affair? A cantora, que está brilhando na Semana de Moda de Paris, decidiu abrir um álbum de fotos nas redes sociais com registros de tudo o que viveu nos últimos dias. Porém, o clique em que ela surge toda sorridente ao lado de Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo, parece ter se destacado mais do que os demais.

A publicação começa com imagens dos estilos looks usados pela poderosa no evento fashion e ainda inclui encontros com celebridades internacionais como Cardi B, Silvia Bussade Braz e Sharon Fonseca. Mais para o final, adiciona dois cliques do suposto affair. Na legenda, Anitta escreveu:

Parece o mês, mas é só minha semana.

Na sessão de comentários, os seguidores da artista foram à loucura.

Está apaixonada, né?, apontou um internauta.

Esse bofe aí KIKI? Está faltando anunciar para os anitters, mulher... já fomos mais íntimos, brincou outra pessoa.

O boy é um gato, arrasou, elogiou uma terceira.

Segundo informações do jornal O Globo, Anitta surgiu de mãos dadas com o jogador de futebol ao marcar presença em um dos desfiles da Semana de Moda de Paris. Os dois teriam se conhecido em uma festa que aconteceu após o jogo da NFL em São Paulo.

Os fãs da cantora deixaram alguns recados no perfil do atleta. Nas postagens mais recentes de Vinicius, internautas vibraram pelo romance.

Cuida bem da nossa mami Anitta, pediu uma pessoa.

O homem está amando, disse outra.

E a mamãe Anitta?, questionou uma terceira.