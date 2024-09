Aos 84 anos de idade, Ringo Starr cancela shows por motivos de saúde

Apresentações canceladas! Aos 84 anos de idade, o ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, cancelou os shows com a sua banda, All Starr Band, por motivos de saúde. De acordo com uma nota nas redes sociais, o músico foi orientado a repousar após contrair uma gripe.

Ringo pegou um resfriado e, após consultar um médico, foi aconselhado a cancelar esses dois shows restantes e descansar. Como sempre, Ringo e os All Starrs mandam paz e amor aos seus fãs e esperam vê-los em breve.

Vale pontuar que os shows seriam os dois últimos da turnê nos Estados Unidos e estavam marcados para 24 e 25, na Filadélfia e em Nova York.