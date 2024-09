IBGE: gestão atual se manteve aberta ao diálogo; sindicato recusou reuniões com direção

A presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nova nota nesta quinta-feira, 26, acusando o sindicato dos trabalhadores do órgão, a Assibge, de ter rompido o diálogo com a atual gestão, além de insinuar que a entidade representante dos trabalhadores tem defendido o interesse de apenas parte dos servidores que não querem voltar ao presencial.

No comunicado, em que cita uma nota do sindicato que exigia a revogação imediata de portaria sobre teletrabalho, a gestão de Marcio Pochmann afirma que "diálogo não pode ser com exigências prévias".

"A presidência do IBGE não poderia aceitar uma reunião com exigências prévias", afirmou a nota de Pochmann. "A atual gestão do IBGE sempre se manteve aberta ao diálogo. Infelizmente, a Assibge rompeu o diálogo ao não aceitar reunir-se com a direção por duas vezes, não obstante o convite da direção do IBGE. E convite da direção sempre foi com pauta aberta, mesmo quando o tema era específico. Sempre!"

O texto afirma ainda que a volta ao trabalho presencial é uma bandeira dos trabalhadores do órgão.

"E todo o IBGE, inclusive, o sindicato, acompanha este ano as várias portarias sobre a volta do regime de trabalho remoto integral. Não tendo feito movimento quando na volta dos APMs, dos administrativos, dos coordenadores e gerentes, mas que agora é contra a volta da parcela menor de trabalhadores que ainda está em teletrabalho integralmente", criticou a direção do instituto.

Ao fim do texto, Pochmann sobe o tom nas críticas ao sindicato.

"Qual deveria ser a postura de um sindicato de trabalhadores? Defender a maioria ou uma parte que não quer voltar ao trabalho presencial? Como os ibegean@s que já estão em trabalho presencial podem ser apoiados?", escreve a Presidência. "Ninguém é melhor que ninguém. E o IBGE é de todos e do Brasil! Pauta aberta, mas organizada em torno dos principais pontos de interesse da instituição, dos trabalhadores e do Brasil. Sempre!"

Essa foi a terceira nota divulgada nesta semana pela gestão de Marcio Pochmann, que foi alvo na manhã desta quinta-feira de um ato de protesto convocado por servidores, e endossado pelo sindicato, em frente à sede do instituto, na Avenida Franklin Roosevelt, no Rio de Janeiro.

"O ato exigirá que o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, altere o comportamento autoritário que tem marcado suas ações recentes e estabeleça um real processo de diálogo com os servidores em relação às diversas alterações em curso no Instituto (mudança no regime de trabalho, transferência para o prédio do Serpro no Horto, criação de uma Fundação de Direito Privado, alteração do estatuto, entre outras)", anunciou o sindicato, na nota de convocação, divulgada na semana passada.