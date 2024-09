Eduardo Xol, astro de Extreme Makeover: Home Edition, morre aos 58 anos de idade após ser esfaqueado

Eduardo Xol, conhecido por ter sido astro do reality Extreme Makeover: Home Edition, morreu aos 58 anos de idade após ser esfaqueado. Segundo informações da revista People, o artista teria ligado para a polícia na manhã do dia 10 de setembro pedindo ajuda.

As autoridades de Palms Springs, na Califórnia, o teriam encontrado em seu apartamento com múltiplas facadas e o levado ao hospital. Eduardo não resistiu e morreu no dia 20 de setembro.

Um homem, Richard Joseph Gonzales, está sob custódia no Condado de Riverside, onde permanece mantido sem direito à fiança, com a acusação de assassinato. A polícia alega que Gonzales ligou para as autoridades mais tarde na mesma manhã do esfaqueamento dizendo que havia sido agredido na noite anterior.

Inicialmente, foi determinado que ele era provavelmente o suspeito, depois passou a ser acusado de tentativa de homicídio e, por fim, o gabinete do promotor aceitou a acusação de homicídio. Ainda é alegado que Eduardo e Richard eram associados, mas não é especificado qual exatamente era a relação entre eles.

A família do apresentador enviou uma nota à revista lamentando a perda:

Estamos com o coração partido pela perda trágica de nosso amado Eduardo Xol. Como sua família, sabemos que sua gentileza tocou a vida de tantas pessoas. Pedimos que essa gentileza seja retribuída agora, permitindo que nossa privacidade seja respeitada enquanto processamos nossa dor. Em vez de flores, pedimos que doações sejam feitas em nome de Eduardo para a Lupus Foundation of America, pois ele passou grande parte de sua vida a serviço dos outros.