Danna Paola, atriz de Elite, confirma já ter vivido affair com Neymar Jr.

Danna Paola surpreendeu ao revelar já ter vivido um affair com Neymar Jr. enquanto ele jogava no Paris St. Germain. Durante participação no programa La Revuelta, a atriz de Elite confessou que já se envolveu com alguns jogadores de futebol e confirmou que o craque brasileiro foi um deles. O trecho da entrevista rapidamente viralizou na web.

A artista, que atualmente vive um relacionamento sério com o músico Alex Hoyer, começou contando que o namorado é um grande fã do esporte.

- Aprendi bastante sobre futebol por causa do meu namorado. Ele joga com a camisa do Madrid o tempo todo.

Ao ser questionada sobre affairs com futebolistas, disse que teve experiências muito boas.

- Já estive com jogadores... Não vou citar nomes, façam sua pesquisa, está tudo no Google. Sinto que os jogadores costumam ter essa tendência de namorar atrizes e cantoras, parece que acontece muito. Foram todas experiências muito boas, mas nada sério, na verdade. A profissão é muito exigente, e a minha também, então simplesmente não nos conectamos.

Um dos produtores do programa então perguntou se Neymar Jr. foi um dos atletas com quem ela se envolveu, e Danna confirmou:

- Neymar? Sim. Nós nos conhecemos, enquanto ele estava no Paris [Saint Germaint]. Meu Deus, eu nunca tinha contado.

Vale ressaltar que a atriz não revelou qual foi a data exata em que viveram o affair, mas o craque atuou no time francês entre os anos de 2017 e 2023.