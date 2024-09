Basf planeja possível IPO para unidade de soluções agrícolas

A Basf se prepara para uma possível listagem de sua unidade de soluções agrícolas como parte de uma reestruturação estratégica com foco em seus negócios principais, afirmou a companhia nesta quinta-feira, 26. A gigante química alemã disse que uma listagem de ações minoritárias de sua unidade agro - que produz sementes, herbicidas e fungicidas - é uma opção, e que pretende concluir a separação jurídica e de planejamento de recursos do negócio até 2027.

Dentro do plano de reorganização de portfólio e mudança de estratégia, a empresa divulgou que planeja lançar um processo para vender sua unidade de tintas decorativas no Brasil e buscar colaborações para seu negócio de materiais para baterias, em meio a desaceleração da demanda por veículos elétricos.

A empresa pretende aumentar os lucros e a geração de caixa nos próximos quatro anos por meio de menores investimentos e redução de custos, depois que a fraca demanda e as altas despesas afetaram a lucratividade nos últimos trimestres. Os lucros da companhia caíram com a desaceleração do crescimento econômico na China e na Europa, enquanto a empresa tentava superar os efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia, que provocou grandes oscilações nos custos de energia e matérias-primas.

Ainda em comunicado, a Basf afirmou que espera receber uma entrada de caixa de cerca de 2 bilhões de euros (US$ 2,23 bilhões) com a recente saída do negócio de petróleo e gás. Além dos ajustes de portfólio, a companhia informou que pretende pagar um dividendo anual de, pelo menos, 2,25 euros por ação entre 2025 e 2028, em comparação com os 3,40 euros por ação pagos em 2023. A empresa prevê um pagamento total de dividendos de cerca de 8 bilhões de euros no período de quatro anos, enquanto a recompra de ações deve totalizar cerca de 4 bilhões de euros.

Além disso, a companhia disse que espera que seus lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, excluindo itens especiais variem entre 10 bilhões e 12 bilhões de euros em 2028. Em 2023, a BASF reportou Ebitda antes de itens especiais de 7,67 bilhões de euros. A companhia alemã projetou, ainda, um fluxo de caixa livre acumulado de mais de 12 bilhões de euros entre 2025 e 2028, além de redução de gastos com capital abaixo da depreciação a partir de 2026, após o complexo em construção na China entrar em operação.

Segundo analistas da Jefferies, o corte de dividendos decepcionou os investidores e, embora a meta revisada de Ebitda supere as expectativas da consultoria, "ela está sujeita a condições de mercado favoráveis". As ações da Basf recuavam 2,12% por volta das 7h45 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.