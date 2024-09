Santo André se despede do Paulista contra o Sesi

A disputa do Paulista Masculino de Vôlei termina nesta quinta-feira para o Super Vôlei Santo André. Pela rodada final, a equipe recebe o badalado Sesi, com craques da Seleção Brasileira, como oposto Darlan Souza, no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia (20h), com transmissão do SporTV.

Na campanha de 2024, a equipe andreense foi derrotada nos seis jogos disputados na primeira fase da Divisão Especial. Assim, ocupa a oitava e última posição na classificação. Por questões econômicas, o Santo André atuou no torneio com atletas das categorias sub-21 e sub-19.

“É complicado disputar. Entre os oito clubes da competição, cinco participam da Superliga A do vôlei brasileiro. Mas enfrentar times como esses aumenta a bagagem dos meninos. É uma experiência importante”, explica o técnico Marcelo Madeira.

Com cerca de 100 crianças nas escolas de vôlei, o Santo André possui elencos desde o sub-15 e, neste momento, busca novos parceiros, com foco no retorno à elite.

De acordo com Madeira, o Super Vôlei Santo André enxerga o futuro de forma positiva. "Estamos bem nas competições de base, e vamos colher bons jogadores" diz. Ainda segundo o treinador, novas peneiras serão realizadas para a equipe após as eleições estaduais, já com foco na temporada 2025.