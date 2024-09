O alerta de Carmen Lúcia

A crescente escalada de violência nas campanhas eleitorais no Brasil exige uma resposta contundente dos candidatos e suas equipes – inclusive no Grande ABC. As palavras da ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não poderiam ser mais apropriadas: “Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática.” As cenas de pugilato explícito registrado em debate ocorrido na Capital na segunda-feira devem servir de alerta para a sociedade.

Nesta altura do campeonato, todos já sabem o que ocorreu. Durante encontro de prefeituráveis, assessores foram às vias de fato. O episódio é um triste reflexo de como o ambiente político tem sido contaminado por atitudes deploráveis. Em todos os cantos. No Grande ABC, o cenário eleitoral também demanda cautela. A população da região não pode aceitar que atos de hostilidade e violência manchem o processo democrático. Candidatos e suas equipes devem ser os primeiros a promover o respeito mútuo e o debate qualificado. Agressão, intimidação e desrespeito àqueles que participam do processo eleitoral comprometem a lisura da disputa e enfraquecem a confiança do eleitorado.

O voto livre e consciente depende de um ambiente em que o diálogo prevaleça sobre o confronto físico e moral. É imperativo, portanto, que os políticos da região demonstrem maturidade e responsabilidade ao longo de suas campanhas. A sociedade espera mais do que promessas vazias: quer líderes que defendam a paz e a ordem no processo eleitoral. A advertência da ministra Cármen Lúcia deve servir de guia para que não se permita que a violência continue se infiltrando na disputa política. O Grande ABC merece representantes que se comprometam, antes de tudo, com o respeito à democracia e à cidadania – e deem respostas à série de demandas que a população tanto cobra.