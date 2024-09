Deputada Ediane cancela participação no Política em Cena

A deputada estadual Ediane Maria (PSOL) cancelou sua participação no podcast Política em Cena de hoje (25). Após a confirmação da parlamentar, a assessoria de comunicação de Ediane enviou uma nota ao Diário informando a sua ausência em razão de “divergências da agenda”.

"O trabalho que o podcast ‘Política em Cena’ faz é fundamental para o debate democrático no (Grande) ABC, pois permite à população acesso às propostas dos candidatos. No caso de parlamentares em exercício, é uma oportunidade para que os leitores saibam quais são as políticas públicas pensadas para a região", afirma a nota da deputada estadual.