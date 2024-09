Esposa de Branco Mello comemora volta do cantor para os palcos após retirada de tumor

Que vitória! Esposa de Branco Mello, Ângela Figueiredo, atualizou os fãs do artista na última terça-feira, dia 24, que ele está retornando aos palcos após passar por cirurgias para retirada de um tumor nas amígdalas. O músico membro dos Titãs passou por dois procedimentos por conta da doença, mas volta aos shows ainda neste mês.

No Instagram, Ângela comemorou a volta do marido para a banda Titãs e já anunciou a data de retorno do baixista aos palcos:

Amigos, passando para agradecer novamente todas as vibrações positivas e avisar que entre momentos difíceis e alegrias chegamos aqui firmes e fortes. O Branco volta pros Titãs no show do dia 28 no Espaço Unimed aqui em São Paulo. Eu sigo ao seu lado sempre olhando, cuidando e feliz por termos conseguido juntos vencer mais uma vez.

Vale lembrar que o artista passou pela cirurgia há um mês e meio para retirar um tumor nas amígdalas.