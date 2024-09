Virginia Fonseca revela ter emagrecido 17 quilos desde o parto de José Leonardo

No dia 24 de setembro, a influenciadora mostrou nos Stories uma consulta de rotina e revelou que durante a última gravidez engordou 27 quilos.

Mas a médica que estava aferindo a pressão de Virginia contou que a apresentadora já perdeu 17 quilos, o que representa um quilo por dia desde o parto de José Leonardo:

- Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27, engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87 quilos.

Fonseca falou o quanto ficou chocada com o número.