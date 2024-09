Polícia vai à casa de Jennifer Aniston após receber ligação sobre sua saúde

Jennifer Anniston foi acordada no meio da noite com a polícia em sua porta após as autoridades receberem um chamado de uma pessoa anônima. Segundo informações do TMZ, alguém ligou dizendo estar preocupado com o com um amigo, mas não citou o nome da atriz e apenas forneceu um endereço da casa da famosa pedindo que fizessem uma verificação de bem-estar.

Na ligação, a pessoa teria pedido que os policiais fossem ao local, já que seu amigo não estava bem e supostamente poderia ir para o outro lado. Ao chegar no endereço indicado, a polícia teria sido recebida por seguranças, que ficaram surpresos com a chegada. Em seguida, perceberam que o endereço se tratava da casa da intérprete de Rachel Green, de Friends, e foram conversar diretamente com ela. A artista, por sua vez, teria relatado que não tinha intenções de se machucar e que tudo corria bem com ela.

O caso não foi encerrado ainda e estaria sendo investigado, enquanto a ligação é tratada como um possível trote. Jennifer pode ter sido vítima de uma pegadinha crescente que já teve muitas estrelas de Hollywood como alvo. Porém, as autoridades teriam decidido anotar o local e contatar a segurança antes de sair caso sejam acionadas novamente, como uma medida para evitar novos incidentes como esse.