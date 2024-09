Mamãe de três! Mandy Moore anuncia nascimento da filha: Lou está aqui!

Mandy Moore agora é mamãe de três! Nesta quarta-feira, dia 25, a atriz de This is Us anunciou a chegada da filhinha caçula. A bebê é fruto do relacionamento da norte-americana com Taylor Goldsmith e recebeu o nome de Louise Everett Goldsmith. Eles também são pais de August e Ozzie.

Em uma publicação no Instagram, Mandy exibiu um belíssimo registro em que aparece na sala de parto com a recém-nascida no colo e o marido a olhando com um grande sorriso no rosto. Na legenda do post, a artista celebrou a chegada da menininha:

Lou está aqui! Louise Everett Goldsmith chegou feliz, saudável, rapidamente e bem a tempo para a temporada de Virgem. Ela é a nossa garota dos sonhos e seus irmãos mais velhos já são tão obcecados por ela quanto nós.

A atriz ainda se derreteu pela família, que agora conta com cinco integrantes:

Infinitamente grata por nossa família de cinco(e nossos próprios três grandes) e aproveitando cada momento deste momento especial.