Candidato a vereador em Mauá é alvo de tentativa de homicídio

Leandro Hernandez Felipe, 36 anos, empresário do ramo de segurança e candidato a vereador em Mauá pelo partido União Brasil, foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (24), na Rua Vice-Presidente Urbano Santos Araújo, no Parque São Vicente. Felipe estava em frente a seu escritório político quando um homem, em uma moto, efetuou um disparo em sua direção que acertou a parede do local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, ao perceber a arma apontada para ele, Felipe correu para tentar se abrigar e, na fuga, acabou lesionando a perna ao bater na coluna de uma porta. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde foi medicado e liberado.

Hernandez relatou ao Diário os momentos de tensão que viveu. “Eu estava na frente do comitê conversando com uma liderança quando vi a moto se aproximando. O homem tentou puxar a arma, que enroscou na blusa dele. Foi neste tempo que eu corri e ele efetuou o disparo contra mim”, explicou o candidato.

A Polícia Civil investiga o caso e apura imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação do suspeito. Leandro diz acreditar que o crime tenha motivações políticas. De acordo com ele, existe um histórico de ameaças sofridas anteriormente.

“Todos os meus vídeos na internet são dedicados contra o atual governo. Eu não tenho problema na rua, eu nunca recebi um processo trabalhista de nenhum colaborador meu, não teria motivo. É estritamente político isso que aconteceu. Falo com total convicção”, afirmou.

O candidato afirma que ainda não decidiu se vai desistir de sua candidatura. “Meu psicológico está acabado, minha filha de 8 anos viu toda a situação. Minhas filhas não estão indo para a escola, estou em casa pensativo. Ainda não consegui tomar uma decisão real, estamos conversando em família”, disse Felipe, que afirmou ainda que está em tratativas com seu partido sobre uma possível pedido de escolta policial.

“Eu não sabia que o negócio era tão sujo assim, eu achava que era só mídia esse negócio de sujeira no politica”, relatou Felipe, que está disputando sua primeira eleição como candidato a vereador em Mauá.

O caso está investigação pela Polícia Civil de Mauá, que solicitou perícia no local e segue analisando as imagens de monitoramento capturadas.