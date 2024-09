Instituições. Agesbec. CTBC. Eletropaulo. Santa Casa. Todas no mesmo endereço.

A Santa Casa, dizia-se, nascera de um terreno conquistado por São Bernardo num dos programas Silvio Santos de televisão. Em 1994 seu tema era: “Torne este sonho realidade” – o sonho foi alcançado e aqui está a Santa Casa, na Avenida Robert Kennedy, bairro Assunção.

A Eletropaulo, ligada ao governo de São Paulo, lembrava a canadense Light do final do século 19. Foi privatizada, como nos tempos da Light, sucedida por quatro empresas menores, entre as quais a Enel dos dias atuais.

Armazéns Gerais e Entrepostos São Bernardo, empresa de economia mista ligada à Prefeitura, seria privatizada. Nasceu nas dependências da antiga Elni, tempo do prefeito Aldino Pinotti, que depois seria seu superintendente. Hoje está no bairro Botujuru.

E a CTBC – Companhia Telefônica da Borda do Campo – sonho de empreendedores da região dos anos 1950. Em 1994, ao participar da exposição da Vera Cruz, ocupou imenso espaço. Enfrentava problemas, depois de ter resolvido os problemas de má comunicação nos tempos da CTB – Companhia Telefônica Brasileira. Hoje é saudade.

NOMES DE A a J

Quando a Agesbec completou seu Jubileu de Ouro, em 1994, possuía um Conselho Deliberativo que mesclava nomes tradicionais com os dos novos empreendedores.

Por ordem alfabética, aqui estão os conselheiros daquela época (primeira parte).

Adriano Bordon, Alcides Antiqueira, Alexandre Rosa, Alberto Luiz Castro Braga, Alcimar Luiz de Almeida, Antonio Alves dos Santos Quelhas, Antonio de Souza Loureiro, Antonio Pádua Aguiar Barros, Antonio Pedro de Almeida, Antonio Vitzel, Armando Cavinato Filho, Armando Panigassi, Artur Gomes de Souza, Augusto Toldo.

Carlo Pega, Carlos Alberto Kubota, Celso Moratti, Cirilo Gilberto Milan.

Darcy Takeshita, Dorival Daré, Dorival Lalli.

Edson Bezuino, Edson Corazza, Edson Morassi.

Geraldo de Jesus.

João Antonio Bassoli, João Bonini Netto, José Carlos de Campos, José Raimundo dos Santos, Juarez Dantas, Jurandir Alves de Castro [continua].

MARCAS. Os armazéns de 1971, as flores da Santa Casa, um programa de memória na escola, telefones de parede e de discar: eles participaram do Jubileu de Ouro da Acisbec

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 29 de setembro de 1994 – Edição 8818

MANCHETE – Lula aceita discutir aliança com FHC. Candidato admitia participação do PT num eventual governo tucano.

ESPORTES – São Caetano ganhava três títulos no boxe. Equipe participou de três das 12 finais. Venceu todas. Terminou na terceira colocação do Campeonato Estadual de Boxe Amador.

Os campeões por São Caetano: Francisco Veras (meio médio ligeiro; Luiz Augusto Santos (meio médio) e Ailton Pessoa de Lima (médio ligeiro).

EM 29 DE SETEMBRO DE...

1904 – Articulava-se a candidatura de Campos Salles à Presidência da República; Minas, Pernambuco e Maranhão apoiavam Affonso Pena.

Barcelona, 24 – A parede (greve) dos cocheiros e padeiros continuava. Tem-se dado conflitos e detenções por causa do descanso aos domingos.

1909 - Lívio Xella nasce no Largo da Sé, hoje Praça da Sé, em São Paulo. Veio para Santo André em 28-9-1929. Economista e contador, foi um dos principais líderes no movimento pela preservação do Cine-Teatro Carlos Gomes.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em louvor a São Miguel Arcanjo hoje é feriado em municípios como São Miguel (RN), Ipojuca e Santa Cruz do Capibaribe (PE), São Miguel do Oeste (SC), Guanhães, Jequitinhonha, Nova Ponte, Santos Dumont e Rio Piracicaba (MG).

Também é feriado em Camocim (CE) e Resende, Vassouras e Valença (RJ).

HOJE

Dia Mundial do Coração

Dia do Anunciante

Dia Mundial do Petróleo

Dia do Selinho, em homenagem a Hebe Camargo, que faleceu em 29 de setembro de 2012.

Os três arcanjos

29 de setembro

Gabriel, que significa "Deus é forte" ou "Aquele que está com Deus"; Miguel ou "Quem como Deus"; Rafael, "Medicina de Deus" ou "Deus cura".

Fonte: J. Alves, “Os santos de cada dia”. Paulinas: 2002 (8ª edição)

Ilustração: Canção Nova (divulgação)