Filhos de Diddy Combs se pronunciam sobre rumores em torno da morte da mãe, Kim Porter

As polêmicas que envolvem o nome de Sean Diddy Combs, também conhecido como P. Diddy, não param de aparecer depois que o rapper foi preso acusado de tráfico sexual, conspiração por extorsão e promoção de prostituição. O processo do artista corre em Manhattan, nos Estados Unidos, e, segundo o The New York Times, ele se declarou inocente de todas as acusações, mas permanecerá sob custódia enquanto aguarda julgamento.

Agora, quatro dos sete filhos do cantor se pronunciaram sobre os rumores e as teorias da conspiração que rondam a família, já que existem dúvidas envolvendo o nome de Kim Porter, morta em 2018 e mãe desses quatro filhos de Diddy, assim como a prisão do pai, história que não envolve apenas o nome de Diddy, mas de muitos outros artistas como Jay-Z, Justin Bieber e Rihanna.

Nas redes sociais, Quincy, Christian e as gêmeas Jessie e D?Lila publicaram em conjunto uma declaração na noite de terça-feira, dia 24. Essa foi a primeira vez que se pronunciam publicamente desde que Diddy foi levado à prisão, sendo que eles falam em memória da mãe e sequer defendem ou mencionam o pai no texto.

O comunicado começa dizendo:

Temos visto tantos rumores dolorosos e falsos circulando sobre o relacionamento de nossos pais, Kim Porter e Sean Combs. Bem como sobre a trágica morte da nossa mãe. Que sentimos a necessidade de falar. As alegações que a nossa mãe escreveu um livro são simplesmente mentirosas. Ela não escreveu. E qualquer um que tenha um suposto manuscrito sobre isso não os estão representando. Além disso, por favor entendam que qualquer amigo que fale publicamente em nome de nossa mãe ou da família não é um amigo. Eles têm maldade no coração.

Os quatro ainda mencionam como vem sendo difícil para a família desde que Kim Porter morreu, em 2018, vítima de uma pneumonia.

Nossas vidas foram destruídas quando perdemos nossa mãe. Ela era o nosso mundo. E nada foi o mesmo desde que ela faleceu. Tem sido incrivelmente difícil compreender como nós a perdemos tão cedo, a causa da morte foi divulgada há muito tempo, não houve crime. O luto é um processo longo e nós pedimos que vocês respeitem o nosso pedido de paz enquanto continuamos lidando com a sua morte todos os dias.

Os filhos de Diddy ainda comentam o fato de a família estar sendo exposta desde a prisão do pai, pedindo respeito pela memória de Kim Porter. Para quem não sabe, os rumores dão conta de que as famosas festas de Diddy, em que ele supostamente distribuía drogas e promovia orgias e eventos com celebridades nuas, eram filmadas. Em uma dessas gravações, Justin Bieber supostamente aparecia com conteúdos adultos que teriam sido vendidas na deepweb por aproximadamente dois bilhões de reais. O nome de Kim vem à tona nessa polêmica pelo fato de que quem teria editado os conteúdos das fitas seria ela, que foi casada com Diddy desde os anos 90 e rompeu em 2006, quando descobriu que ele esperava um filho com a sua amiga, Sarah Chapman.

Por isso, os quatro filhos do rapper terminam o comunicado dizendo:

Nós estamos profundamente tristes com o fato de o mundo ter feito um espetáculo sobre a pior tragédia das nossas vidas. Nossa mãe deveria ser lembrada por sua beleza, força, gentileza e pela mulher amável que era. Sua memória não deveria ser manchada com essas terríveis teorias da conspiração. Nós pedimos para que todo mundo por favor respeite a nossa mãe, Kim Porter, seu legado para que ela descanse em paz. Isso é o que ela merece. Nós amamos você, mãe.