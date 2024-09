Google apresenta queixa formal contra Microsoft a regulador antitruste da UE

O Google, controlador da Alphabet, informou que entrou com uma queixa formal contra a Microsoft no principal regulador antitruste da União Europeia, acusando-a de pressionar empresas a usarem sua plataforma de nuvem, a Azure. O processo intensifica a longa disputa entre as duas gigantes de tecnologia americanas pelos negócios de computação em nuvem. A Microsoft ainda não se manifestou sobre o caso.

Além da UE, o Google apresentou argumentos semelhantes ao regulador de concorrência do Reino Unido, alegando que as restrições da Microsoft impedem que o Google e outras empresas concorram no mercado de nuvem empresarial.

O processo representa uma reviravolta para o Google, já que a própria empresa foi alvo de ação antitruste na União Europeia há quase duas décadas. Na ocasião, a Microsoft apoiou a queixa. Fonte: Dow Jones Newswires.