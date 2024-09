Em show, Joss Stone mantém a tradição, canta descalça e faz homenagem ao Brasil

Após subir no palco Mundo do Rock in Rio, Joss Stone se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite da última terça-feira, dia 24, e entregou um show para lá de especial.

Como já é tradição, a cantora inglesa estava com os pés descalços e se entregou em cima do palco. Ela ainda fez uma homenagem ao Brasil, usando uma bandeira do país amarrada ao suporte do microfone.

Carismática, Joss interagiu muito com a plateia. E chamou o público para cantar com ela, é claro! Uma diva!