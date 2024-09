'Que Xou da Xuxa é esse?': fã acumula 92 mil seguidores após redescoberta do meme

Patrícia Veloso ficou conhecida como a "menina do 'Que Xou da Xuxa é esse?'". Agora, com o meme redescoberto, ela voltou a fazer sucesso nas redes sociais e chegou, até mesmo, a conhecer famosos. Hoje com 47 anos, Patrícia agora acumula mais de 92 mil seguidores no Instagram após seu vídeo reclamando em 1988 voltar a viralizar.

Ela, que chegou a conhecer Xuxa durante uma ida ao Rock in Rio, agora também ostenta fotos com outros nomes famosos. Patrícia já publicou imagens ao lado de Sasha, Luciano Huck, Juliette e Ícaro Silva. A fã da Rainha dos Baixinhos ainda chegou a fazer uma participação no Domingão com Huck.

O meme voltou a circular nas redes sociais depois da série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, que estreou no último dia 16. O vídeo mostra Patrícia chorando ao lado de várias pessoas que também não conseguiram entrar no Xou da Xuxa, atração que foi ao ar entre 1986 a 1992.

A gravação da TV Globo registrava a comemoração dos dois anos do programa, em 1988. Várias pessoas não conseguiram entrar, causando a comoção. "Eu cheguei aqui 3h da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", gritava a fã, enquanto era aplaudida.

Ela agora usou o TikTok para assumir a identidade da "baixinha" assim que o vídeo viralizou. "Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir ao programa dela e conseguir um abraço", disse. Patrícia é professora e conta que tinha nove anos na época.