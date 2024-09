Haddad se reúne com presidente da CMA CGM e fará palestra em evento em SP nesta quarta-feira

De volta ao Brasil após agenda em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrará com o presidente do Grupo CMA CGM, Rodolphe Saadé, nesta quarta-feira, 25, às 15 horas (de Brasília). A reunião acontecerá no gabinete da Fazenda em São Paulo.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o encontro servirá para que a líder mundial em transporte logístico apresente os planos de investimentos portuários em Santos.

A empresa oficializou no fim de semana a aquisição do Terminal da Santos Brasil, localizado no Porto de Santos.

Já às 17 horas Haddad será palestrante na 3ª edição do J. Safra Brazil Conference 2024, que acontece em São Paulo no Hotel Grand Hyatt.