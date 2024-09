Hospital Brasil realiza segunda caminhada de conscientização sobre doação de órgãos

O Hospital e Maternidade Brasil, de Santo André, promove a segunda edição da caminhada de conscientização sobre a doação de órgãos, integrando a campanha Setembro Verde, dedicada ao tema. O evento ocorre neste sábado, com início às 7h, na rua José de Melo, em frente ao hospital, e segue até o Parque Central.



Uma caminhada reúne profissionais de saúde, colaboradores, pacientes e todos os interessados ??em participar. A primeira edição foi realizada no ano passado.



De acordo com a legislação brasileira, a decisão sobre a doação de órgãos de uma pessoa falecida cabe à família, sendo essencial que o doador manifeste sua vontade a seus familiares.