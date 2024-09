Bia do Brás dá beijo em ator transexual em Família É Tudo

Novo romance no ar! No capítulo da última terça-feira, dia 24, em Família É Tudo, Selminha Veneno, personagem da ex-BBB Bia do Brás, dá um beijo em Babbo, interpretado por Gabriel Godoy, personagem (e ator) que são um homem trans.

Após falar horrores em seu programa de TV com Toni Linguinha, papel de Rafael Infante na novela global, Selminha chamou Babbo para um encontro e aí rolou o beijo, chocando tanto os personagens, quanto o público.

O momento foi marcante para a atriz, uma vez que foi o primeiro beijo dela em público, já que isso não ocorreu nem mesmo no BBB24.

E você, o que achou do momento?